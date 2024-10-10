"Чересчур навязчиво": павлодарцы пожаловались на приставания

В Павлодарской области с начала года более 3,5 тыс. человек привлечены к административной ответственности за приставание в общественных местах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, одни из нарушителей выпрашивают у прохожих деньги всевозможными методами, другие настойчиво предлагают что-то купить.

"Все это, как правило, вызывает недовольство у населения. С точки зрения закона такое явление может быть квалифицировано как правонарушение. За данные деяния предусмотрена статья в действующем законодательстве", - пояснил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Руфат Кенжин.

Так, попрошайничество влечет наказание в виде штрафа.

"Наказуемым такое поведение становится только в случае, когда приставание осуществляется чересчур навязчиво или производится с привлечением несовершеннолетних", - отметили в ДП Павлодарской области.

К примеру, житель Павлодара пожаловался в полицию на мужчину, который попрошайничал на проезжей части на улице Машхура Жусупа.

В другом случае в полицию обратились по поводу мужчины, который выпрашивал у прохожих деньги возле одного из городских магазинов.

По данным фактам в отношении нарушителей составили административные материалы.

"Всего же стражами правопорядка с начала 2024 года 3631 человек привлечен к ответственности за приставание в общественных местах", - резюмировал Руфат Кенжин.

Добавим, что по ст.449 КоАП РК приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее стало известно, что в Экибастузе выявили 294 нарушителя за попрошайничество и назойливое обращение в общественных местах, из них 72 человека поместили в приемник-распределитель Павлодара и Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.