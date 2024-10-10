"Чересчур навязчиво": павлодарцы пожаловались на приставания
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В Павлодарской области с начала года более 3,5 тыс. человек привлечены к административной ответственности за приставание в общественных местах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, одни из нарушителей выпрашивают у прохожих деньги всевозможными методами, другие настойчиво предлагают что-то купить.
"Все это, как правило, вызывает недовольство у населения. С точки зрения закона такое явление может быть квалифицировано как правонарушение. За данные деяния предусмотрена статья в действующем законодательстве", - пояснил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Руфат Кенжин.
Так, попрошайничество влечет наказание в виде штрафа.
"Наказуемым такое поведение становится только в случае, когда приставание осуществляется чересчур навязчиво или производится с привлечением несовершеннолетних", - отметили в ДП Павлодарской области.
К примеру, житель Павлодара пожаловался в полицию на мужчину, который попрошайничал на проезжей части на улице Машхура Жусупа.
В другом случае в полицию обратились по поводу мужчины, который выпрашивал у прохожих деньги возле одного из городских магазинов.
По данным фактам в отношении нарушителей составили административные материалы.
"Всего же стражами правопорядка с начала 2024 года 3631 человек привлечен к ответственности за приставание в общественных местах", - резюмировал Руфат Кенжин.
Добавим, что по ст.449 КоАП РК приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).
Ранее стало известно, что в Экибастузе выявили 294 нарушителя за попрошайничество и назойливое обращение в общественных местах, из них 72 человека поместили в приемник-распределитель Павлодара и Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172525-chereschur-navyazchivo-pavlodarcy-pozhalovalis-na-pristavaniya/
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