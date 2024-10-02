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Около 300 попрошаек и таксистов задержали в Экибастузе

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Бездомный сидит на улице
Бездомный. Иллюстративное фото: pexels.com

В Экибастузе выявлено 294 нарушителей за попрошайничество и назойливое обращение в общественных местах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, стражи порядка в Экибастузе на постоянной основе проводят профилактические и рейдовые мероприятия для предупреждения и пресечения фактов приставания в общественных местах.

С начала года выявлено 294 административных правонарушения за приставание, назойливое обращение в общественных местах с целью предоставления услуг частного извоза, а также попрошайничество.

Со всеми нарушителями проведены беседы и установлены анкетные данные для направления информации в центры занятости с целью оказания социально-правовой помощи и возможного трудоустройства. Из них 72 правонарушителя помещены в приемник-распределитель Павлодара и Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, полиция совместно с волонтерами города проводит работу по предупреждению и пресечению незаконного сбора и попрошайничества в общественных местах, транспорте и на улицах города, включая привлечение несовершеннолетних лиц.

Ранее сообщалось, что троих граждан Узбекистана, которые занимались попрошайничеством в Павлодаре, выдворили за пределы Казахстана. Задержанные были доставлены в миграционную службу и привлечены к административной ответственности.

Добавим, согласно статье 449 КоАП РК приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Те же действия, совершенные иностранцем либо лицом без гражданства, влекут штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест сроком до пяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168769-okolo-300-poproshaek-i-taksistov-zaderzhali-v-ekibastuze/

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