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Самозахват земель и незаконное строительство обнаружили в Баянауле

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Нацпарк в Баянауле
Баянаульский национальный парк. Иллюстративное фото: GENNADIY BALOVLENKOV / Getty Images

В Баянаульском национальном парке выявили многочисленные нарушения, такие как самозахват земель и незаконное строительство, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокурорской проверкой в Баянаульском национальном парке установлены факты самозахвата земель, незаконного строительства и предоставления участков без конкурса.

"В настоящее время по акту надзора принимаются меры по высвобождению земель и сносу самовольных построек (освобождено четыре участка площадью 1,9 га путем сноса четырех объектов)", - пояснили в надзорном органе.

Кроме того, по протесту прокурора Комитетом лесного хозяйства проводится работа по утверждению тарифов за предоставление мест для размещения туристических объектов.

На сегодня порядка 70 домов отдыха, кафе и ресторанов освобождены от уплаты за арендуемые земельные участки.

"Из-за этого Баянаульский нацпарк ежегодно недополучает порядка 230 млн тенге, которые могли быть направлены на природоохранные мероприятия, денежное довольствие работников и так далее", - рассказали в прокуратуре Павлодарской области.

Ранее стало известно, что в Баянаульском национальном парке избавились от каракуртов на площади, равной семи стадионам. На борьбу с ядовитыми пауками на 150 га понадобилось 1,8 млн тенге. Деньги ушли на препараты и оплату работы дезинсекторов.

Как сообщается на официальном сайте Комитета лесного хозяйства и животного мира, Баянаульский государственный национальный природный парк создан 12 августа 1985 года и является первым нацпарком, образованным на территории Казахстана.

Его общая площадь составляет 68452,8 га, в том числе покрытая лесом - 19076 га.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172493-samozahvat-zemel-i-nezakonnoe-stroitelstvo-obnaruzhili-v-bayanaule/

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