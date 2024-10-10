Обманутая павлодарка вернула деньги через суд

Жительница Павлодара выразила благодарность отделу по борьбе с киберпреступностью за поиск мошенницы в столице и доведение дела до суда, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ежедневно в адрес стражей порядка через социальные сети и мессенджеры, а также через государственный сервис E-otinish продолжают поступать слова благодарности.

На имя начальника ДП Павлодарской области Василия Скляра поступила благодарность от жительницы областного центра в адрес сотрудников киберполиции региона.

"Благодарю за проделанную работу в поиске и привлечении мошенницы к ответственности, несмотря на то, что меня обманула жительница Астаны посредством WhatsApp. Я про нее никаких данных не знала точно", - рассказала жительница Павлодара о своей ситуации.

Она поблагодарила Жаната Ризабека и личный состав киберпола ДП Павлодарской области.

"Работали днем и ночью, вынуждены были выезжать за 400 км. Не отдыхать с дороги, там проводить следственные мероприятия, довели дело до суда. И после их действий мошенница мне на суде возместила ущерб. Прошу поощрить их материально, спасибо большое, проделали колоссальную работу", - отметила в своем письме горожанка.

Ранее сообщалось, что 20 граждан Казахстана пострадали от мошенничества через WhatsApp-чат с имитацией финансовой деятельности. Таким образом люди лишились 90 млн тенге. Им обещали 20-30% прибыли с вложенных средств через семь дней.

А в Актау двух женщин приговорили к длительным срокам лишения свободы по делу с причинением ущерба на 2,8 млрд тенге через группы в WhatsApp. Одна из осужденных создала 25 групп в мессенджере, где рекламировала продажу посуды и бытовой техники по низким ценам.