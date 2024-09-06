Ущерб на 2,8 млрд тенге: создательницу 25 групп в WhatsApp осудили в Актау

В Актау двух женщин приговорили к длительным срокам лишения свободы по делу с причинением ущерба на 2,8 млрд тенге через группы в WhatsApp, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело, по которому одну из женщин обвиняли сразу по трем уголовным статьям (ч.1 ст.262, п.1, 2 ч.4 ст.190, ч.1 ст.218 УК), а другую - по двум (ч.2 ст.262 и п.1, 2 ч.4 ст.190 УК).

По информации суда, одна из подсудимых в 2021-2023 годах создала 25 групп в мессенджере WhatsApp и назначила администраторами своих знакомых.

"С целью увеличения участников групп рекламировала продажу посуды и бытовой техники по низким ценам, тем самым получала от потерпевших денежные средства за товары и тратила их для своих нужд.

Также с целью легализации денежных средств в особо крупном размере, добытых преступным путем, заключала договоры купли-продажи на движимое и недвижимое имущество", - установил суд.

Вторая подсудимая являлась администратором четырех групп, открытых первой.

"Она предоставляла потерпевшим ложную информацию, то есть способствовала в мошеннических действиях: принимала заказы от потерпевших и получала от них денежные средства, часть которых оставляла себе, а остальные переводила другой подсудимой", - пояснили в суде.

Таким образом 294 потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму более 2,8 млрд тенге.

Потерпевшие просили взыскать с подсудимых сумму причиненного материального ущерба, а вопрос назначения наказания оставили на усмотрение суда. Прокурор просил назначить наказание подсудимым в виде лишения свободы.

Подсудимые вину признали частично, просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Вина подсудимых доказана протоколами допроса потерпевших, денежными переводами и вещественными доказательствами, также другими доказательствами, собранными по делу", - отметили в суде.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признано наличие у подсудимых на иждивении малолетних детей, отягчающих обстоятельств установлено не было.

Создательница 25 групп в WhatsApp по п.2 ч.4 ст.190 и ч.1 ст.218 УК была окончательно приговорена к 9 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее оправдали за недоказанностью вины по ч.1 ст.262 УК (создание преступной группы и руководство ею).

Администратор четырех групп в WhatsApp по п.2 ч.4 ст.190 УК приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, а по ч.2 ст.262 УК (участие в преступной группе) также оправдана за недоказанностью вины.

Исковые заявления потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

В соответствии с ч.1 ст.218 УК РК вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.