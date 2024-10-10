Полиция не согласилась с заявлением прокуратуры Мангистау

В ДП Мангистауской области опровергли появившиеся сообщения о нарушении законности при выдаче разрешений на приобретение гражданского оружия в регионе, передает NUR.KZ.

Накануне прокуратура Мангистауской области сообщила о привлечении к дисциплинарной ответственности исполняющего обязанности начальника отдела полиции Тупкараганского района за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа.

Произошло это после того, как прокуроры выявили нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение гражданского оружия. Так, по данным ведомства, разрешения получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие.

В целях устранения данных нарушений в отдел полиции Тупкараганского района внесли представление, которое не было рассмотрено в установленный законом месячный срок.

В ответ на заявление прокуратуры в ДП Мангистауской области сообщили, что в первом случае гражданин в декабре 2021 года в Актау был привлечен к административной ответственности по факту противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений.

В 2023 году мужчина переехал в Тупкараганский район. Разрешение на оружие он получил до совершения правонарушения, а такое право дается на пять лет.

"То есть полиция не давала разрешение на хранение и ношение гражданского оружия данному гражданину после правонарушения", - отметили в ДП Мангистауской области.

Во втором случае 10 октября 2023 года на пульт "102" поступил вызов по факту противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений.

"После чего мужчину сразу привлекли к административной ответственности, в этот же день участковые инспекторы изъяли две единицы гражданского оружия", - уточнили в ведомстве.

Данное оружие хранится по сей день в специальной камере отдела полиции Тупкараганского района. На дальнейшее хранение и получение оружия гражданин не имеет права.

"Полиция ни в коем случае не выдает разрешения на получение и хранение гражданского оружия гражданам, которые привлекались к административной и уголовной ответственности", - заявили в ДП региона.