Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"От 4 тыс. до 25 тыс. тенге": крупного чиновника осудили за взятки в Семее

Опубликовано:

Мужчина с конвертом
Мужчина с конвертом. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

Исполняющего обязанности руководителя отдела сельского хозяйства Семея признали виновным в неоднократном получении взяток, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд №2 Семея рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемых: одного - в получении (п.4 ч.3 ст.366 УК) и пятерых - в даче взятки (ч.1 ст.367 УК).

"И.о. начальника отдела сельского хозяйства Семея получил взятки (от 4 тыс. до 25 тыс. тенге) от пятерых граждан за ускоренное оформление документов, содействие в предоставлении госуслуги по замене водительского удостоверения, содействие в получении государственного регистрационного номера повышенного спроса", - установил суд.

Вина подсудимых была доказана их признательными показаниями, результатами специальных оперативных-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, выпиской банковского счета, протоколами осмотра документов.

"Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали в полном объеме и просили суд назначить наказание в виде штрафа", - уточнили в суде.

Смягчающими обстоятельствами посчитали полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие у двоих из подсудимых малолетних детей.

Отягчающим обстоятельством у взяткополучателя признали нарушение принятой им присяги.

Суд признал и.о. руководителя отдела сельского хозяйства виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 2,9 млн тенге (в 60-кратной сумме взятки) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Взяткодатели также были признаны виновными, и им назначены штрафы в 15-кратной сумме взятки - от 60 тыс. до 375 тыс. тенге, их также пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.366 УК РК неоднократное получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, наказывается штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

А в соответствии с ч.1 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу лично или через посредника, наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165712-ot-4-tys-do-25-tys-tenge-krupnogo-chinovnika-osudili-za-vzyatki-v-semee/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie