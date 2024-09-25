"От 4 тыс. до 25 тыс. тенге": крупного чиновника осудили за взятки в Семее

Исполняющего обязанности руководителя отдела сельского хозяйства Семея признали виновным в неоднократном получении взяток, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд №2 Семея рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемых: одного - в получении (п.4 ч.3 ст.366 УК) и пятерых - в даче взятки (ч.1 ст.367 УК).

"И.о. начальника отдела сельского хозяйства Семея получил взятки (от 4 тыс. до 25 тыс. тенге) от пятерых граждан за ускоренное оформление документов, содействие в предоставлении госуслуги по замене водительского удостоверения, содействие в получении государственного регистрационного номера повышенного спроса", - установил суд.

Вина подсудимых была доказана их признательными показаниями, результатами специальных оперативных-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, выпиской банковского счета, протоколами осмотра документов.

"Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали в полном объеме и просили суд назначить наказание в виде штрафа", - уточнили в суде.

Смягчающими обстоятельствами посчитали полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие у двоих из подсудимых малолетних детей.

Отягчающим обстоятельством у взяткополучателя признали нарушение принятой им присяги.

Суд признал и.о. руководителя отдела сельского хозяйства виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 2,9 млн тенге (в 60-кратной сумме взятки) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Взяткодатели также были признаны виновными, и им назначены штрафы в 15-кратной сумме взятки - от 60 тыс. до 375 тыс. тенге, их также пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.366 УК РК неоднократное получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, наказывается штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии с ч.1 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу лично или через посредника, наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.