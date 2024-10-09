Карагандинца арестовали на 10 суток после поездки в общественном транспорте
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В Караганде специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело о мелком хулиганстве в общественном транспорте, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, 1 октября текущего года мужчина, находясь в общественном транспорте, вел себя агрессивно и на повышенных тонах выражался нецензурными словами в адрес пассажиров.
Таким образом он проявил неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие граждан.
"Диспозиция ч.1 ст.434 КоАП предусматривает административную ответственность за мелкое хулиганство, то есть нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц", - говорится в сообщении.
Правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В суде подчеркнули, что в соответствии с ч.2 ст.40 КоАП административное взыскание применяется в целях воспитания лица, которое совершило правонарушение, в духе соблюдения требований законодательства и уважения правопорядка, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
"Учитывая личность виновного, отрицательно характеризующегося (ранее неоднократно привлекался к административной ответственности), совершение умышленного административного правонарушения, судом наложено взыскание в пределах санкции данной статьи в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщили в суде.
Постановление не вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
Ранее сообщалось, что жителя Атырауской области наказали за нецензурную брань в адрес коллеги на рабочем месте. На судебном заседании мужчина признал свою вину. Постановлением суда он был признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 51 688 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171901-karagandinca-arestovali-na-10-sutok-posle-poezdki-v-obshchestvennom-transporte/
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