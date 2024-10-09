Карагандинца арестовали на 10 суток после поездки в общественном транспорте

В Караганде специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело о мелком хулиганстве в общественном транспорте, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, 1 октября текущего года мужчина, находясь в общественном транспорте, вел себя агрессивно и на повышенных тонах выражался нецензурными словами в адрес пассажиров.

Таким образом он проявил неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие граждан.

"Диспозиция ч.1 ст.434 КоАП предусматривает административную ответственность за мелкое хулиганство, то есть нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц", - говорится в сообщении.

Правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В суде подчеркнули, что в соответствии с ч.2 ст.40 КоАП административное взыскание применяется в целях воспитания лица, которое совершило правонарушение, в духе соблюдения требований законодательства и уважения правопорядка, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

"Учитывая личность виновного, отрицательно характеризующегося (ранее неоднократно привлекался к административной ответственности), совершение умышленного административного правонарушения, судом наложено взыскание в пределах санкции данной статьи в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее сообщалось, что жителя Атырауской области наказали за нецензурную брань в адрес коллеги на рабочем месте. На судебном заседании мужчина признал свою вину. Постановлением суда он был признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 51 688 тенге.