Встреча в бильярдном клубе закончилась поножовщиной в Кызылорде

Посещение бильярдного клуба закончилось поножовщиной в Кызылорде. Обвиняемый предстал перед судом и получил 4 года 6 месяцев лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице областного суда в Facebook, в суде №2 Кызылорды рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Из материалов дела следует, что подсудимый в бильярдном клубе встретился с двумя знакомыми, где они втроем стали распивать спиртные напитки. Продолжить вечер решили дома у обвиняемого.

Во время посиделок на кухне между хозяином дома и одним из гостей возникло недопонимание, которое переросло в конфликт.

"В этот момент подсудимый кухонным ножом нанес потерпевшему удар в область бедра в целях умышленного причинения вреда здоровью", - рассказали в суде.

В главном судебном разбирательстве потерпевший заявил, что простил обидчика, моральный вред им был возмещен, просил применить наказание, не связанное с лишением свободы.

Кызылординца признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, также был установлен пробационный контроль.

Добавим, что согласно ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее жительница Западно-Казахстанской области в ходе ссоры нанесла супругу ножевое ранение. В итоге пара сохранила брак. Мужчина просил не наказывать строго его жену. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет ограничения свободы.