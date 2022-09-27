Троих иностранцев выдворили из Казахстана за попрошайничество в Павлодаре
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Троих граждан Узбекистана, которые занимались попрошайничеством, выдворили за пределы нашей страны, сообщается на официальном медиапортале МВД Рolisia.kz.
В миграционной службе Управления полиции Павлодара рассказали о выявленном случае попрошайничества.
По их данным, на территории одного из торговых домов города были задержаны две женщины и несовершеннолетний. Все они - граждане Республики Узбекистан, которые путем назойливого приставания просили прохожих граждан деньги.
Как отметили в полиции, с точки зрения закона такая ситуация может быть квалифицирована как административное правонарушение (статья 449 КоАП РК).
Задержанные узбекистанцы были доставлены в миграционную службу и привлечены к административной ответственности.
По решению суда, данные граждане были выдворены за пределы Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989767-troih-inostrantsev-vydvorili-iz-kazahstana-za-poproshaynichestvo-v-pavlodare/