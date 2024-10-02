Мошенническую схему с квартирами на 140 млн тенге раскрыли в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области задержаны два местных жителя по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 140 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, устькаменогорец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщив, что в ноябре 2022 года неизвестные взяли у него 5 миллионов тенге под обещание помочь в приобретении квартиры, но после получения денег перестали выходить на связь.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выявили, что подозреваемые причастны к 32 аналогичным преступлениям.
По данным правоохранителей, 39-летний мужчина и 41-летняя женщина с 2021 года, завоевывая доверие жителей Восточно-Казахстанской области, предлагали помощь в приобретении квартир по государственной программе и исчезали с деньгами. Общая сумма ущерба составила более 140 млн тенге.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. По фактам мошенничества ведется расследование.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали способ обмана казахстанцев. Под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, аферисты выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.
Также стало известно, что мошенники начали представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.
Помимо этого, преступники активно применяют искусственный интеллект - они стали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168754-moshennicheskuyu-shemu-s-kvartirami-na-140-mln-tenge-raskryli-v-vko/
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