Мошенническую схему с квартирами на 140 млн тенге раскрыли в ВКО

В Восточно-Казахстанской области задержаны два местных жителя по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 140 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, устькаменогорец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщив, что в ноябре 2022 года неизвестные взяли у него 5 миллионов тенге под обещание помочь в приобретении квартиры, но после получения денег перестали выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выявили, что подозреваемые причастны к 32 аналогичным преступлениям.

По данным правоохранителей, 39-летний мужчина и 41-летняя женщина с 2021 года, завоевывая доверие жителей Восточно-Казахстанской области, предлагали помощь в приобретении квартир по государственной программе и исчезали с деньгами. Общая сумма ущерба составила более 140 млн тенге.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. По фактам мошенничества ведется расследование.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали способ обмана казахстанцев. Под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, аферисты выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Также стало известно, что мошенники начали представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Помимо этого, преступники активно применяют искусственный интеллект - они стали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.