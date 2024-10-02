"Открытый перелом черепа": появились новые подробности избиения студентов в Экибастузе

Жительница Экибастуза, сын которой оказался в реанимации после жестокого избиения, рассказала, что парней нашли родственники после нескольких часов поисков, передает "Ирбис TV".

Женщина говорит, ее 16-летний сын никогда не терял с ней связь. Если задерживался, то сразу звонил. 29 сентября, когда ребенок перестал брать трубку, мама тут же заподозрила неладное.

"У меня ребенок не проблемный был. Он в 18.30 перестал отвечать на звонки. Я забила тревогу, я начала обзванивать друзей, родственников. После этого я узнала, что еще один ученик пропал, также не отвечает на звонки. Мы самостоятельно примерно до 9 вечера прочесали район ближайший, их нигде не было. Уже темнело, время такое недетское, так скажем. В 22.30 я позвонила в полицию", - рассказала мама пострадавшего юноши.

После обращения в полицию самостоятельные поиски родственники не прекратили. Вместе с мамой второго пропавшего подростка отправились в район школы №21. Знакомые рассказали, что видели одного из парней там.

Найти студентов удалось из-за криков мамы друга пропавшего подростка. Он услышал голос и позвал на помощь.

Женщина рассказала, что друзья лежали рядом, там же нашли окровавленный кирпич. При этом лицо ее сына было все в крови.

"Мой ребенок находится в реанимации, у него открытый перелом черепа, также множественные переломы на лице в скуловой части, воздух в легких. Состояние стабильно тяжелое, каждый час мы ездим в больницу. Его состояние оценивают как в сознании, но сознание - это то, что он отвечает на вопросы, знает, что происходит. Так, чтобы он бодрствовал, такого нет. Сегодня приходили, хотели взять показания у моего сына, но пока он не может ответить", - добавила жительница Экибастуза.

Подробности расследования женщина разглашать теперь не имеет права. Лишь предполагает, что эта была какая-то случайная встреча.

Напомним, ранее в Экибастузе обнаружили избитых студентов местного колледжа. Подозреваемого задержали. По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью начато досудебное расследование.

Добавим, что по ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.