Семерых подростков спустили с крыши многоэтажки полицейские в Астане

Несколько несовершеннолетних обнаружили полицейские на крыше одного из многоэтажных домов в Астане. Фактов их участия в опасных играх не выявлено, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"28 сентября в 17:36 в полицию поступило сообщение, что на крыше многоэтажного жилого дома замечена девушка. Прибывшие на место полицейские обнаружили семерых несовершеннолетних.

Было установлено, что подростки обнаружив открытую дверь на крышу, решили подняться на нее. После проверки мобильных устройств несовершеннолетних, в присутствии их законных представителей, фактов участия в опасных играх выявлено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законные представители подростков привлечены к административной ответственности по статье 435 КоАП РК за недостаточный контроль над детьми.

Также, полицейскими предпринимаются меры по закрытию доступа на крыши жилых комплексов и домов, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

"Полиция еще раз призывает родителей быть внимательными к безопасности своих детей, особенно в условиях повышенной угрозы вовлечения в опасные действия через интернет и социальные сети", - отмечается в сообщении столичной полиции.

Напомним, в начале года в Усть-Каменогорске три школьницы забрались на крышу многоэтажки и позировали для фото на ее краю. Полицейские установили личности девочек и провели профилактические беседы с ними и их родителями.

Осенью прошлого года в Актау подросток попал в реанимацию после падения с крыши недостроенной многоэтажки. По словам очевидцев, там он играл с друзьями. Под ним обвалилась плита перекрытия между двумя домами. 17-летний парень сорвался вниз и застрял между многоэтажками. Его высвободили прибывшие спасатели и передали медикам.

Ранее мы также рассказывали о публикации видео в Сети, на котором группа детей рассказывает о планах скинуть ребенка с пятого этажа. Дети на видео несут ребенка, держа за руки и за ноги, на третий этаж. В лифте мальчик выражает несогласие с планами его скинуть, но его не слушают.

В управлении образования Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что после выезда на место были установлены личности всех несовершеннолетних участников данного инцидента. В полиции сообщили, что в отношении законных представителей составлен административный протокол.

Добавим, что согласно статье 435 КоАП РК мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное частью первой статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (13,8 тыс. тенге).