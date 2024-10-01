Детский омбудсмен отреагировала на заявление жительницы СКО о похищении ее сына

Детский омбудсмен Динара Закиева в своем Instagram высказалась о ситуации в СКО, где мама двух детей заявила, что ее сына похитили органы опеки, передает NUR.KZ.

Как пишет омбудсмен, в больницу четырехлетний малыш, младший сын жительницы Петропавловска, поступил 23 сентября с диагнозом "закрытый перелом обеих костей правого предплечья со смещением костных отломков, ушиб грудной клетки, спины, бедра и коленных суставов, ушиб мошонки".

По словам матери, ребенок упал с лестницы.

"Однако врачи заявили, что указанные травмы не могли возникнуть только в результате падения и могут являться следствием насилия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 107 8 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", – рассказала Закиева.

Старшего сына женщины поместили в Центр поддержки детей, в то время как мама, взяв с собой младшего сына, убежала из больницы, пишет омбудсмен.

"Через несколько дней их нашли, ребенка снова поместили в больницу. На время следствия мама отстранена от представления интересов ребенка постановлением ДП", – добавила Закиева.

Она также поделилась фотографиями младшего ребенка, на теле которого видны синяки.

"На теле ребенка живого места не было", – подписала снимки уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, в минувшие выходные в соцсетях появилось видеообращение жительницы Петропавловска. Женщина заявила, что пока она находилась в больнице с младшим сыном, органы опеки якобы похитили ее старшего ребенка.

Казахстанка уверяют, что ее младший сын попал в больницу после падения с лестницы. Однако в полиции, комментируя ситуацию, заявили, что возбудили уголовное дело по факту нанесения умышленного вреда здоровью.

На обвинения отреагировали и в органах опеки. Здесь заявили, ребенок остался без присмотра родителей, поэтому его поместили в специальный центр.

"Совместно с управлением полиции было согласовано и принято решение, что ребенка необходимо поместить в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в связи с тем, что ребенок остался без законного представителя, так как мама находилась в больнице с младшим сыном. А местонахождение отца было неизвестно", – прокомментировала ситуацию представитель сектора опеки и попечительства отдела образования акимата Петропавловска Гульмира Жансеитова.