Ударил ножом одноклассника и учителя: школьника отправили на лечение в Павлодаре

17-летнего школьника, ударившего ножом учителя и одноклассника, сегодня признали виновным в покушении на убийство, но освободили от уголовной ответственности. Эксперты установили у подростка психическое расстройство, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Уголовное дело рассмотрели по ст.ст.24 ч.3 - 99 ч.2 п.14 УК РК (Покушение на убийство) в закрытом режиме.

В ходе разбирательства была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, результаты которой стали поводом огласить постановление, а не приговор.

"Было установлено, что подсудимый имеет психическое заболевание - шизофрения, параноидальная форма. В связи с этим суд, признав его виновным в совершении уголовного правонарушения, освобождает его от уголовной ответственности", - озвучил сегодня приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Бахыт Нурланов.

Суд также постановил назначить 17-летнему юноше принудительное лечение в психиатрической лечебнице.

Напомним, нападение на учителя и ученика в павлодарской школе №14 произошло в середине мая 2024 года. Пострадавшие получили легкие ранения. Полиция по факту открыла уголовное дело в отношении школьника.

Добавим, что согласно ст.99 ч.2 п.14 УК РК убийство заведомо несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии со ст.24 ч.3 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.