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Таранил и поджигал здания, бегал с мачете: в Германии задержан гражданин Сирии

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Подозреваемый в нападении на жителей Германии сириец
Подозреваемый. Фото: t.me/BILD_Russian/

Более 30 человек были ранены в немецком городе Эссен после того, как неизвестный мужчина устроил серию нападений. Как пишет Telegram-канал "BILD на русском", подозреваемый задержан.

По данным издания, в Германии 41-летний гражданин Сирии стал разъезжать по городу Эссен на фургоне. Сообщается, что он протаранил два магазина, поджег два жилых здания. Известно как минимум о 31 раненом, среди них восемь детей. Большинство из них получили ожоги при пожарах.

"Затем мужчина стал бегать по городу с мачете. Во дворе одного из магазинов его задержала полиция. Сегодня он предстанет перед судом. Его мотивы неизвестны", - пишет издание.

Недавно в Челябинске в одной из школ произошло ЧП - ученик пронес в здание молоток и напал на сверстников и учителей. Пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, в конце июля в городе Саутпорт, расположенном неподалеку от Ливерпуля на севере Англии, произошло нападение на детский танцевальный клуб. От ножевых ранений умерли трое детей, другие дети и взрослые получили тяжелые ранения.

В январе 2023 года полицейские пострадали в новогоднюю ночь в Нью-Йорке в результате нападения мужчины с мачете. Инцидент произошел неподалеку от площади Таймс-сквер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167315-taranil-i-podzhigal-zdaniya-begal-s-machete-v-germanii-zaderzhan-grazhdanin-sirii/

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