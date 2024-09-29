Таранил и поджигал здания, бегал с мачете: в Германии задержан гражданин Сирии
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Более 30 человек были ранены в немецком городе Эссен после того, как неизвестный мужчина устроил серию нападений. Как пишет Telegram-канал "BILD на русском", подозреваемый задержан.
По данным издания, в Германии 41-летний гражданин Сирии стал разъезжать по городу Эссен на фургоне. Сообщается, что он протаранил два магазина, поджег два жилых здания. Известно как минимум о 31 раненом, среди них восемь детей. Большинство из них получили ожоги при пожарах.
"Затем мужчина стал бегать по городу с мачете. Во дворе одного из магазинов его задержала полиция. Сегодня он предстанет перед судом. Его мотивы неизвестны", - пишет издание.
Недавно в Челябинске в одной из школ произошло ЧП - ученик пронес в здание молоток и напал на сверстников и учителей. Пострадавшие были госпитализированы.
Напомним, в конце июля в городе Саутпорт, расположенном неподалеку от Ливерпуля на севере Англии, произошло нападение на детский танцевальный клуб. От ножевых ранений умерли трое детей, другие дети и взрослые получили тяжелые ранения.
В январе 2023 года полицейские пострадали в новогоднюю ночь в Нью-Йорке в результате нападения мужчины с мачете. Инцидент произошел неподалеку от площади Таймс-сквер.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167315-taranil-i-podzhigal-zdaniya-begal-s-machete-v-germanii-zaderzhan-grazhdanin-sirii/
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