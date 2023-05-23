Более 120 млн тенге отдали казахстанцы финпирамидам Life is good и Hermes

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Правоохранители в ЗКО задержали женщину, подозреваемую в организации финансовых пирамид Life is good и Hermes. Ее арестовали на два месяца, передает официальный Telegram-канал АФМ.

Как сообщили представители Агентства по финмониторингу, организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Сумма вовлеченных денежных средств граждан составила более 120 млн тенге.

"В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Подчеркивается, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В ведомстве добавили, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды или по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на официальном сайте АФМ.

Отметим, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

Напомним, ранее мы рассказывали, как понять, что вас втягивают в финансовую пирамиду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021669-podozrevaemuyu-v-organizatsii-finpiramid-life-is-good-i-hermes-arestovali-v-zko/