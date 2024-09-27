Сотрудников зоопарка Караганды осудили за попытку продажи двух львят

В Караганде сотрудники городского зоопарка были приговорены к трем годам ограничения свободы за попытку похитить и продать двух львят, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, Казыбекбийский районный суд города рассмотрел дело в отношении трех работников зоопарка.

Они обвинялись в попытке кражи группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ст.24 ч.3 - ст.188 ч.3 п.1 УК) и покушении на незаконный сбыт видов животных, обращение с которыми регулируется международными договорами РК, совершенном группой лиц по предварительному сговору, на особо охраняемой природной территории, с использованием служебного положения (ст.24 ч.3 - ст.339 ч.2 п.2,3,4 УК).

Суд установил, что летом 2023 года сотрудники, работая в зоопарке Караганды, попытались продать двух львят частным лицам, используя свое служебное положение. Об этом стало известно полиции, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны во время сделки купли-продажи.

Вина подсудимых была доказана материалами негласных следственных действий, вещественными доказательствами, показаниями свидетелей и другими доказательствами, собранными по делу.

Суд признал смягчающими обстоятельствами полное возмещение причиненного ущерба, наличие у двоих подсудимых малолетних детей на иждивении, а также инвалидность II группы у третьего обвиняемого. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Действия подсудимых были переквалифицированы на ст.24 ч.3 - ст.188 ч.2 п.1 УК, так как проведенная судебно-товароведческая экспертиза установила, что ущерб не относится к крупному размеру.

Статья относится к преступлениям средней тяжести, а потерпевшая сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела по этой статье в связи с возмещением ущерба и примирением сторон.

Производство по делу по ст.24 ч.3 - ст.188 ч.2 п.1 УК было прекращено за примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда.

Приговором суда сотрудники признаны виновными по ст.24 ч.3 - ст.339 ч.2 п.2,3,4 УК и им назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обращением с дикими животными, на срок два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в июне прошлого года сообщалось, что в Караганде задержали трех мужчин по подозрению в попытке незаконной реализации львят из местного зоопарка за 6 млн тенге. По делу было начато расследование.

Также стало известно, что испуганный конь в зоопарке Караганды кинулся в беседку с людьми. В результате произошедшего пострадали четыре человека. В зоопарке сообщили, что отец и двое детей получили ушибы. У женщины были раны на ноге и спине.

Помимо этого, в зоопарке Караганды посетители запечатлели на фото и видео окровавленных оленей, которым спилили рога из-за осеннего гона. Кадры вызвали резонанс в Сети. В самом зоопарке сообщили, что это вынужденная мера.