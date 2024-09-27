"Заказы от 10 тыс. до 25 тыс. тенге": казахстанку осудили за вовлечение девушек в проституцию

В Костанайской области вынесли приговор обвиняемой в сводничестве с корыстной целью. По версии следствия, она предлагала девушкам работу проститутками, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении женщины за организацию или содержание притонов для занятий проституцией, оказание иных услуг сексуального характера, а равно сводничество с корыстной целью (ч.1 ст.309 УК), рассмотрели в суде №2 Костаная.

"В период с октября 2021 года по май 2023 года подсудимая с целью извлечения незаконного дохода путем сводничества размещала в социальной сети Instagram объявления о трудоустройстве в качестве массажисток.

Встречалась с откликнувшимися на ее объявление девушками и предлагала им заняться проституцией. Для этого она арендовала квартиры в Костанае и в социальной сети Telegram принимала заказы клиентов в размере от 10 тыс. до 25 тыс. тенге", - установил суд.

В суде женщина вину признала в полном объеме и раскаялась.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимой суд признал ее чистосердечное раскаяние и полное признание вины. Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств установлено не было.

Суд признал женщину виновной в сводничестве с корыстной целью.

"С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, а также пределов размера наказаний, предусмотренных ст.55 УК, ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с применением ст.63 УК - условно, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания", - говорится в сообщении суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ч.1 ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Ранее суд в Астане вынес приговор двум женщинам, которые организовали и содержали секс-притон. Свою вину они не признали. Каждая получила по четыре года лишения свободы, а у одной из осужденных конфисковали имущество.