Двух женщин, организовавших секс-притон, осудили в Астане

Суд в Астане вынес приговор двум женщинам, которые организовали и содержали секс-притон. Каждая получила по четыре года лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

Как сообщается в Telegram-канале судов города, две гражданки, Б. и О., с декабря 2019 года по июнь 2023 года в группе лиц по предварительному сговору организовали и содержали притон для занятия проституцией, занимались сводничеством с корыстной целью.

В суде женщины вину не признали. Однако обеих все же признали виновными.

При этом смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством было признано наличие на иждивении у подсудимых малолетних детей. Отягчающих - не установили.

В итоге, каждую осудили на 4 года лишения свободы. У осужденной Б. конфисковали имущество.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 309 УК РК, организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество группой лиц по предварительному сговору наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.