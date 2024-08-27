Казахстанский военнослужащий съездил с друзьями в Россию и был наказан за прогул

В Жамбылской области военнослужащего наказали за прогул. Мужчина объяснил свои действия тем, что уехал с друзьями в Россию и не успел вернуться, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административный материал в отношении военнослужащего по факту нарушения законодательства Республики Казахстан в области воинской службы (ч.4 ст.652 КоАП) рассмотрели в Жуалынском районном суде.

По материалам дела, военнослужащий после трудового отпуска не вышел на работу, никого не уведомив, отсутствовал на службе 25 дней.

"Свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Пояснил, что после трудового отпуска выехал с друзьями в Российскую Федерацию, в связи с чем не смог вовремя вернуться", - отметили в суде.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признали раскаяние в содеянном и признание вины. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал военнослужащего виновным с наложением административного штрафа в размере 184 тыс. тенге.

Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.4 ст.652 КоАП РК самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву или по контракту, в мирное время, влекут штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) или административный арест на срок до 15 суток.