Приговор Олжасу Агабекову оставили без изменений

Суд в Астане оставил без изменений экс-главе НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Олжасу Агабекову, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

Напомним, что 2 августа суд в Астане вынес приговор в отношении Олжаса Агабекова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Он был осужден на 9 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники подали апелляционные жалобы, попросив оправдать его. Однако 25 сентября судебная коллегия по уголовным делам суда оставила приговор суда без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения, сообщается в Telegram-канале судов.

Судебный акт вступил в законную силу.

Добавим, что Агабеков был взят под стражу в феврале.

Сообщалось, что осужденный, занимая должность председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов", в 2022 году необоснованно выплатил более 3,1 млн тенге на выплату вознаграждения себе, своему заместителю, а также руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю на сумму 8,2 млн тенге.

"Похитил чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием в группе лиц по предварительному сговору с руководителем ТОО "А." Н. в особо крупном размере - спонсорские денежные средства "Казмұнайгаз" - свыше 121 млн тенге, выделенные на проведение в Дубае 28 конференций.

Кроме того, лично получил взятку в виде денег в сумме 35 млн тенге за ускорение процесса согласования в Министерстве продажи офсетных единиц (под офсетной единицей понимается углеродная единица, применяемая в целях исчисления углеродного офсета) в пользу взяткодателя С., в силу своего должностного положения", - сообщали в суде.