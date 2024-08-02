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Главе Международного центра зеленых технологий вынесли приговор в Астане

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Судья с молотком
Судья. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska/Getty Images

Глава Международного центра зеленых технологий и инвестпроектов Олжас Агабеков осужден за получение взятки, мошенничество и злоупотребление полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, сегодня межрайонным судом по уголовным делам вынесен приговор в отношении Олжаса Агабекова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации суда, Агабеков, занимая должность председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Минэкологии и природных ресурсов, в 2022 году необоснованно выплатил более 3,1 млн тенге на выплату вознаграждения себе, своему заместителю, а также руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю на сумму 8,2 млн тенге.

"Похитил чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием в группе лиц по предварительному сговору с руководителем ТОО "А." Н. в особо крупном размере - спонсорские денежные средства "Казмұнайгаз" - свыше 121 млн тенге, выделенные на проведение в Дубай 28 конференций.

Кроме того, лично получил взятку в виде денег в сумме 35 млн тенге за ускорение процесса согласования в Министерстве продажи офсетных единиц (под офсетной единицей понимается углеродная единица, применяемая в целях исчисления углеродного офсета) в пользу взяткодателя С., в силу своего должностного положения", - говорится в сообщении суда.

При этом по всем этим эпизодам подсудимый виновным себя не признал.

О️днако вина подсудимого, согласно информации суда, доказана показаниям представителей потерпевших и свидетелей, актами проверок, результатами проведенных обысков, протоколами выемки сведений из телефонов и другими материалами уголовного дела.

В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить наказание Агабекову в виде лишения свободы, а представители оставили вопрос о наказании на усмотрение суда.

В свою очередь сам Агабеков и его адвокаты просили оправдать его за отсутствием в действиях события преступления.

"Приговором суда подсудимый Агабеков признан виновным по п.3, ч.3, ст.366; п.2, ч.4, ст.190; п.3, ч.4, ст. 361 УК, и в соответствии с требованием ч.3, ст.58 УК, по совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения наказания, окончательно назначено 9 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора, с взысканием в доход государства стоимости предмета взятки", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что причиненный ущерб "Казмұнайгаз" в сумме свыше 121 млн тенге возмещен. Взыскан также причиненный ущерб Центру зеленых технологии в сумме 8,2 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале этого года в Астане был взят под стражу председатель правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". На тот момент пост занимал Олжас Агабеков.

Мы писали, что с 2016 года по сентябрь 2022 года он занимал должность замдиректора Департамента по изменению климата Министерства энергетики, директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Ранее в Минэкологии сообщили, что известно о задержании руководителя Международного центра зеленых технологий Олжаса Агабекова.

По данным с официального сайта организации, НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" является одной из якорных инициатив в сфере зеленых технологий.

Миссия центра - продвижение зеленых технологий и поддержка бизнеса для повышения конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2143845-glave-mezhdunarodnogo-centra-zelenyh-tehnologiy-vynesli-prigovor-v-astane/

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