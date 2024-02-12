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30 лет независимости Казахстана

Главу Международного центра зеленых технологий задержали в Астане

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Hirkophoto/Getty Images

В столице был взят под стражу председатель правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". Информацию подтвердили представители Антикора, передает NUR.KZ.

"Антикоррупционной службой по городу Астане задержан председатель правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов", – сообщили в ведомстве.

С санкции суда ему избрана мера пресечения "содержание под стражей".

Иная информация разглашению не подлежит.

По данным с официального сайта организации, НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" является одной из якорных инициатив в сфере зеленых технологий.

Миссия центра – продвижение зеленых технологий и поддержка бизнеса для повышения конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Председателем правления, по данным с сайта, является Олжас Агабеков.

С 2016 года по сентябрь 2022 года он занимал должность замдиректора Департамента по изменению климата Министерства энергетики, директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060580-glavu-mezhdunarodnogo-tsentra-zelenyh-tehnologiy-zaderzhali-v-astane/

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