Главу Международного центра зеленых технологий задержали в Астане
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В столице был взят под стражу председатель правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". Информацию подтвердили представители Антикора, передает NUR.KZ.
"Антикоррупционной службой по городу Астане задержан председатель правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов", – сообщили в ведомстве.
С санкции суда ему избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Иная информация разглашению не подлежит.
По данным с официального сайта организации, НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" является одной из якорных инициатив в сфере зеленых технологий.
Миссия центра – продвижение зеленых технологий и поддержка бизнеса для повышения конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Председателем правления, по данным с сайта, является Олжас Агабеков.
С 2016 года по сентябрь 2022 года он занимал должность замдиректора Департамента по изменению климата Министерства энергетики, директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060580-glavu-mezhdunarodnogo-tsentra-zelenyh-tehnologiy-zaderzhali-v-astane/