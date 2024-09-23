Пьяная ссора закончилась убийством в Павлодарской области

Жителя города Аксу признали виновным в убийстве и приговорили к 9 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Павлодарской области.

В Telegram-канале судов Павлодарской области рассказали о рассмотренном уголовном деле по статье "Убийство". Сообщается, что 7 мая текущего года Т. и Г. распивали алкогольные напитки в квартире по улице Набережной в городе Аксу.

"В ходе возникшей ссоры Т., будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом ударил Г. в область груди лева, повредив сердечную сорочку. В результате последний скончался на месте", - рассказали в суде.

Прокурор и отец погибшего мужчины просили за содеянное назначить 10 лет лишения свободы. Обвиняемый просил переквалифицировать его действия на менее тяжкую статью и назначить минимальное наказание.

"Преступление относится к категории особо тяжких и за его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. С учетом признания вины и первой судимости, суд назначил Т. 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно – исполнительной системы средней безопасности", - сказано в сообщении.

С мужчины взыскано в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда 8 млн тенге и материальный ущерб в размере 984 тыс. тенге. Приговор в законную силу не вступил.