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Пьяная ссора закончилась убийством в Павлодарской области

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Человек держит нож в руке
Нож в руке. Иллюстративное фото: Daniel Allan / Getty Images

Жителя города Аксу признали виновным в убийстве и приговорили к 9 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Павлодарской области.

В Telegram-канале судов Павлодарской области рассказали о рассмотренном уголовном деле по статье "Убийство". Сообщается, что 7 мая текущего года Т. и Г. распивали алкогольные напитки в квартире по улице Набережной в городе Аксу.

"В ходе возникшей ссоры Т., будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом ударил Г. в область груди лева, повредив сердечную сорочку. В результате последний скончался на месте", - рассказали в суде.

Прокурор и отец погибшего мужчины просили за содеянное назначить 10 лет лишения свободы. Обвиняемый просил переквалифицировать его действия на менее тяжкую статью и назначить минимальное наказание.

"Преступление относится к категории особо тяжких и за его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. С учетом признания вины и первой судимости, суд назначил Т. 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно – исполнительной системы средней безопасности", - сказано в сообщении.

С мужчины взыскано в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда 8 млн тенге и материальный ущерб в размере 984 тыс. тенге. Приговор в законную силу не вступил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164977-pyanaya-ssora-zakonchilas-ubiystvom-v-pavlodarskoy-oblasti/

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