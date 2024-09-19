Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Военнослужащего осудили за убийство сослуживца в состоянии аффекта в Актюбинской области

Опубликовано:

Пограничник смотрит в бинокль
Пограничник. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Суд вынес приговор контрактнику, обвиняемому в том, что он застрелил сослуживца на пограничной заставе "Киялы" в Актюбинской области. Его признали виновным в убийстве в состоянии аффекта, передает МИА "Казинформ".

Сначала подсудимому предъявили обвинение по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство). Однако позже преступление переквалифицировали на убийство, совершенное в состоянии аффекта (ч.1 ст.101 УК РК).

Суд установил, что убитый несколько раз совершал противоправные и аморальные действия в отношении обвиняемого, о чем рассказали свидетели.

Кроме того, результаты судебно-психологических и психиатрических экспертиз подтвердили, что подсудимый находился в состоянии аффекта.

13 сентября военнослужащего признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда пока не вступил в силу.

Напомним, в начале декабря 2023 года в Актюбинской области на пограничной заставе "Киялы" произошло убийство. По данным следствия, контрактник поругался с сослуживцем и выстрелил в него из закрепленного за ним оружия. Получивший ранение скончался в карете скорой помощи. Подозреваемого по уголовному делу задержали.

Отметим, что по ч.1 ст.101 УК РК убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением либо иными противозаконными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163528-voennosluzhashchego-osudili-za-ubiystvo-sosluzhivca-v-sostoyanii-affekta-v-aktyubinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie