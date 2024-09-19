Военнослужащего осудили за убийство сослуживца в состоянии аффекта в Актюбинской области

Суд вынес приговор контрактнику, обвиняемому в том, что он застрелил сослуживца на пограничной заставе "Киялы" в Актюбинской области. Его признали виновным в убийстве в состоянии аффекта, передает МИА "Казинформ".

Сначала подсудимому предъявили обвинение по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство). Однако позже преступление переквалифицировали на убийство, совершенное в состоянии аффекта (ч.1 ст.101 УК РК).

Суд установил, что убитый несколько раз совершал противоправные и аморальные действия в отношении обвиняемого, о чем рассказали свидетели.

Кроме того, результаты судебно-психологических и психиатрических экспертиз подтвердили, что подсудимый находился в состоянии аффекта.

13 сентября военнослужащего признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда пока не вступил в силу.

Напомним, в начале декабря 2023 года в Актюбинской области на пограничной заставе "Киялы" произошло убийство. По данным следствия, контрактник поругался с сослуживцем и выстрелил в него из закрепленного за ним оружия. Получивший ранение скончался в карете скорой помощи. Подозреваемого по уголовному делу задержали.

Отметим, что по ч.1 ст.101 УК РК убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением либо иными противозаконными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.