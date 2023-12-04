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Убийство произошло на погранзаставе в Актюбинской области

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Пограничник с оружием
Пограничник с оружием. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актюбинской области на пограничной заставе "Киялы" произошло убийство. По данным следствия, контрактник поругался с сослуживцем и выстрелил в него из закрепленного за ним оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинского гарнизона.

"Получивший ранение скончался в карете скорой помощи. По данному факту Актюбинским отделом Западного регионального военно-следственного управления начато досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК РК. Подозреваемый по уголовному делу задержан. Проводятся следственные действия", - сообщил военный прокурор Актюбинского гарнизона Ролан Жанисбаев.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Напомним, ранее в Петропавловске военнослужащий Нацгвардии по контракту получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Пострадавший был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось, он скончался. По данному факту было начато служебное расследование, выяснялись обстоятельства трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049016-ubiystvo-proizoshlo-na-pogranzastave-v-aktyubinskoy-oblasti/

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