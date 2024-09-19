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73-летняя акмолинка подверглась насилию

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Расстроенная пенсионерка
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: delihayat / Getty Images

Жителя Акмолинской области подозревают в избиении пожилой матери. 73-летнюю женщину доставили в больницу с различными травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с начала текущего года в Акмолинской области для обеспечения безопасности жертв бытового насилия сотрудники местной полицейской службы вынесли 2554 защитных предписания.

Нередко потерпевшими становятся люди преклонного возраста, а в роли агрессоров выступают их родные и близкие.

В числе пострадавших - 73-летняя жительница Аршалынского района, которую 17 сентября текущего года доставили в районную больницу с различными увечьями.

"В ходе следствия сотрудниками полиции было установлено, что в ночь на 17 сентября во время словесного конфликта телесные повреждения потерпевшей нанес ее сын 1991 года рождения", - рассказали в МВД.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Таразе предстала перед судом женщина, обвиняемая в избиении матери чайником в ходе семейной ссоры. Потерпевшей был причинен легкий вред здоровью. Ее дочь приговорили к общественным работам.

А жительница Акмолинской области заявила в полицию на сына, который схватил ее за руки и затем оттолкнул, причинив физическую боль. 58-летнему нигде не работающему мужчине назначили наказание в виде привлечения к общественным работам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163441-73-letnyaya-akmolinka-podverglas-nasiliyu/

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