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"Нанесла удары чайником по голове": женщину осудили за избиение матери в Таразе

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Пожилая женщина плачет
Женщина плачет. Иллюстративное фото: ljubaphoto / Getty Images

В Таразе приговорили к общественным работам женщину, обвиняемую в избиении матери чайником в ходе семейной ссоры, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в умышленном причинении легкого вреда здоровью своей матери (ч.1 ст.108-1 УК РК), рассмотрел суд №2 Тараза.

"В июне 2024 года между матерью и дочерью произошла ссора, в ходе которой подсудимая несколько раз нанесла удары чайником по голове матери. В результате действий подсудимой потерпевшей был причинен легкий вред здоровью", - установил суд.

Прокурор просил назначить обвиняемой наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов.

"Подсудимая полностью признала свою вину. Потерпевшая не простила свою дочь и просила наказать ее", - отметили в суде.

Вина подсудимой была подтверждена ее собственными показаниями, а также сведениями, полученными от потерпевшей, заключением судебно-медицинской экспертизы и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, такие как наличие малолетних детей и чистосердечное раскаяние подсудимой. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Решением суда женщине назначили наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 100 часов. Приговор пока не вступил в законную силу.

В соответствии с ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ранее житель Жамбылской области, высказав нецензурные слова в адрес пожилого отца, избил его. Однако 86-летний мужчина попросил прекратить уголовное дело в связи с примирением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157799-nanesla-udary-chaynikom-po-golove-zhenshchinu-osudili-za-izbienie-materi-v-taraze/

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