Акмолинка заявила в полицию на сына, схватившего ее за руки
Опубликовано:
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 58-летнего неработающего акмолинца за нанесение побоев своей матери, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, дело рассматривалось по ст.109-1 ч.1 УК (Нанесение побоев, не повлекшее вреда здоровью).
Судом установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения дома в ходе конфликта с матерью схватил ее за руки и оттолкнул, причинив ей физическую боль.
Женщина написала заявление в полицию о принятии мер в отношении сына.
Медицинское освидетельствование установило у мужчины среднюю степень алкогольного опьянения.
Судебно-медицинская экспертиза обнаружила у потерпевшей кровоподтеки правой конечности.
Также в суде отметили, что акмолинец совершил уголовный проступок в условиях чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба и в состоянии алкогольного опьянения. Это признано обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание.
При назначении наказания суд также учел признание вины подсудимым, отсутствие постоянной работы и дохода.
Приговором суда мужчине назначено привлечение к общественным работам сроком на 60 часов, что ближе к максимальному наказанию, предусмотренному УК.
Напомним, в Таразе осудили женщину, обвиняемую в избиении матери чайником в ходе семейной ссоры. Решением суда ей назначили наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 100 часов.
А в Жамбылской области сын оскорбил и избил пожилого отца, но потерпевший попросил прекратить дело в связи с примирением. В итоге постановлением суда производство по делу было прекращено.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2158518-akmolinka-zayavila-v-policiyu-na-syna-shvativshego-ee-za-ruki/