Акмолинка заявила в полицию на сына, схватившего ее за руки

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 58-летнего неработающего акмолинца за нанесение побоев своей матери, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, дело рассматривалось по ст.109-1 ч.1 УК (Нанесение побоев, не повлекшее вреда здоровью).

Судом установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения дома в ходе конфликта с матерью схватил ее за руки и оттолкнул, причинив ей физическую боль.

Женщина написала заявление в полицию о принятии мер в отношении сына.

Медицинское освидетельствование установило у мужчины среднюю степень алкогольного опьянения.

Судебно-медицинская экспертиза обнаружила у потерпевшей кровоподтеки правой конечности.

Также в суде отметили, что акмолинец совершил уголовный проступок в условиях чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба и в состоянии алкогольного опьянения. Это признано обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание.

При назначении наказания суд также учел признание вины подсудимым, отсутствие постоянной работы и дохода.

Приговором суда мужчине назначено привлечение к общественным работам сроком на 60 часов, что ближе к максимальному наказанию, предусмотренному УК.

Напомним, в Таразе осудили женщину, обвиняемую в избиении матери чайником в ходе семейной ссоры. Решением суда ей назначили наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 100 часов.

А в Жамбылской области сын оскорбил и избил пожилого отца, но потерпевший попросил прекратить дело в связи с примирением. В итоге постановлением суда производство по делу было прекращено.