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Эзотерика

Мать и дочь убили в Туркестанской области: стали известны подробности

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Дом погибших
Сельчане возле места трагедии. Кадр из видео: otyrar.kz

Появились подробности о страшном преступлении в Туркестанской области, где были забиты до смерти женщина и ее дочь. Родственники погибших уверены, что перед смертью их мучили, передает Otyrar.kz.

Несколько дней назад в Келесском районе произошло жуткое преступление. Жестоко убили 46-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь.

В ночь преступления местный житель услышал странные звуки в доме по соседству. В тот момент, говорит он, думать о страхе было некогда и он поспешил на помощь. Оказалось, что в это время злоумышленник еще был на месте жестокой расправы. Однако попытка задержать его оказалась тщетной.

"Когда я открыл дверь и заглянул внутрь, он меня ударил. Я схватил его за пояс. Я четко видел его лицо. Когда он попытался вырваться, я удерживал его, но он убежал, а его одежда порвалась", - рассказал мужчина.

Родственники погибших, которые потеряли сразу двух близких людей, уверены: перед смертью над матерью и дочерью издевались, они пережили страшные мучения. На теле девочки, по их словам, были следы пыток.

"Глаза девочки выбиты. Лицо невозможно узнать. Грудь вся в синяках. Следы крови повсюду. Она боролась. Мы не верим, что они умерли на месте", - рассказала родственница погибших Гулшат Байболатова.

"Футболка была задрана до груди. Я видела это на фотографиях в полиции. На теле не было ничего. Руки и ноги были раскинуты. Голова вся в крови", - добавляет сестра погибшей девочки Райхан Турганбаева.

Близкие убитых сомневаются в справедливости расследования и жалуются на давление.

"Нам угрожают штрафом в 600 тыс. тенге или 15 днями ареста, если мы обратимся на телевидение. Нам запретили распространять информацию", - рассказала сестра погибшей девочки Райхан Турганбаева.

Местные жители говорят, что подозреваемый жил в том же селе. После трагедии люди вышли на акцию протеста, требуя, чтобы семья подозреваемого в преступлении переехала.

"Жители требуют, чтобы семья подозреваемого покинула село. Мы объяснили, что закон одинаков для всех и незаконные действия недопустимы. Мать подозреваемого согласилась покинуть село в течение трех недель", - сообщил заместитель акима Келесского района Даулет Нурланулы.

В полиции опровергли слухи о том, что подозреваемый ранее уже был выселен из другого села. Стражи порядка призывают не распространять ложную информацию и заверяют, что никаких нарушений в ходе расследования не было.

"Полиция объяснила родственникам погибших, что они не могут распространять ложные сведения. Подозреваемый ранее не стоял на учете и не совершал правонарушений", - заявил заместитель начальника ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков.

По информации издания, неофициальные источники утверждают, что подозреваемый, ранее работавший учителем в местной школе, якобы домогался к 15-летней девочки, а после того, как это стало известно, его уволили.

Семья погибших требует, чтобы виновный был наказан по всей строгости закона.

Напомним, после убийства жительницы Туркестанской области и ее несовершеннолетней дочери подозреваемого задержали по "горячим следам" и водворили в ИВС.

Отметим, что по п.1 ч.2 ст.99 УК РК убийство двух и более лиц наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162854-mat-i-doch-ubili-v-turkestanskoy-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti/

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