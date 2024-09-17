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Эзотерика

32 млн тенге "заработал" казахстанец на фотографиях детей (видео)

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Изъятые деньги, банковские карты, телефоны
Изъятое у задержанного. Кадр из видео: ДП Алматинской области

В Алматинской области задержали подозреваемого в обмане граждан на сумму более 32 млн тенге под видом сбора денег на лечение детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские задержали жителя Шымкента, который открыл страницу в Instagram под предлогом оказания помощи в сборе денег на лечение детей из Талгарского района.

"Установлено, что злоумышленник, использовав фотографии детей, болеющих онкологическим заболеванием, разместил реквизиты подставной банковской карты. Отследив передвижение денежных средств, нам удалось установить подозреваемого - жителя Шымкента.

Сейчас установлено около 6 тыс. переводов денежных средств на подставной счет на сумму более чем 32 млн тенге", - рассказали в ДП Алматинской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Проверяется его возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Акмолинской области директор предприятия стал жертвой мошенничества под предлогом того, что якобы нужны деньги на лечение детей нескольких рабочих. По данному факту ведется досудебное расследование.

А в Актобе начался суд над директором благотворительного фонда "More life". Многодетную мать обвинили в мошенничестве со сбором денег на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. В деле семь потерпевших, а общий ущерб составил 43 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162383-32-mln-tenge-zarabotal-kazahstanec-na-fotografiyah-detey-video/

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