Директор предприятия после трех звонков обратился в полицию в Акмолинской области

В Акмолинской области директор предприятия стал жертвой мошенничества под предлогом того, что нужны деньги на лечение ребенка. По данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками отдела криминальной полиции раскрыто ранее совершенное мошенничество.

Так, за помощью в отдел полиции обратился директор одного из ТОО села Жалтыр и рассказал, что стал жертвой аферистов. Сумма ущерба составила 170 тыс. тенге. По факту было начато досудебное производство.

Стражи порядка выяснили, что пострадавшему в разный период времени три раза звонила с разных номеров женщина и рассказывала, что является женой, потом сестрой рабочих, которых она называла по фамилии.

Она сообщила, что у них болеет ребенок, которому срочно нужна операция, однако на необходимые лекарства у них нет средств.

Мужчина, зная, что у него есть такие рабочие, спокойно перечислял нужную сумму. Однако позже выяснил, что у данных сотрудников нет больных детей, которые нуждались бы в медицинской помощи.

Сутки понадобилось оперативникам, чтобы установить 59-летнюю односельчанку пострадавшего. Причастность женщины полицейскими в данный момент проверяется.

"Хотелось бы обратиться к доверчивым гражданам и напомнить, если вам позвонили с просьбой о помощи, лучше попросить документы на действительное лечение, а потом решать - стоит ли свои личные денежные средства отправлять неизвестным", - отметили в ДП Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что два жителя Кокшетау поверили в обещание прибыли от инвестиций в криптовалюту и лишились 19 млн тенге. Пострадавшие обратились в полицию. По обоим фактам было начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество". В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 38-летний житель Астаны.

Еще один житель Акмолинской области взял в кредит почти 14 млн тенге и перевел их неизвестным, позвонившим ему под предлогом предотвращения кражи денег. Стражи порядка начали комплекс мероприятий, направленных на установление личности подозреваемых и их задержание.