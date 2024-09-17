"Дал указание оплатить учебу сына": высокопоставленного чиновника осудили в Кызылорде

Осужден руководитель Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области Динмухамед Абсаттаров, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Кызылординским городским судом оглашен приговор в отношении руководителя областного управления предпринимательства и промышленности Динмухамеда Абсаттарова.

"Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учебы сына в сумме 1,4 млн тенге и предоставления дизельного топлива стоимостью 6,8 млн тенге.

Кроме того, чиновник осужден за воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью путем ограничения прав предприятий региона на получение положенного объема сжиженного газа, чем причинил ущерб субъектам бизнеса в сумме 26,9 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда Абсаттарову назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора, а также внесено представление о лишении его государственной награды - медали "Ерен еңбегі үшін".

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в апреле этого года в Антикоре заявили о задержании руководителя Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области. Тогда уточнялось, что чиновника заподозрили в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр. С санкции суда он был помещен под стражу.

На официальном сайте Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области указывалось, что руководителем ведомства является Динмухамед Абсаттаров.