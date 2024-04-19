Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Взятка в 345 млн тенге: заместителя гендиректора "Алматы Су" задержал Антикор (видео)

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание. Кадр из видео: t.me/antikornews

Сотрудники Антикоррупционной службы задержали заместителя гендиректора "Алматы Су" и главу управления предпринимательства Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы, по версии следствия, замглавы "Алматы Су" получил от местного предпринимателя 75 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок.

При этом, по данным Антикора, общая сумма взятки, о которой договорился замглавы предприятия с бизнесменом, составила 345 млн тенге.

Тем временем в Кызылординской области задержали руководителя областного управления предпринимательства и промышленности. Чиновника заподозрили в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.

Обоих задержанных с санкции суда поместили под стражу.

"Следствие по указанным делам продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - добавили в Антикоре.

На официальном сайте Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области указано, что руководителем ведомства является Динмухамед Абсаттаров.

Динмухамед Абсаттаров
Динмухамед Абсаттаров. Фото: gov.kz

Согласно официальной информации, Абсаттаров Динмухамед Болатович родился в 1978 году в Кызылординской области.

Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышбаева по специальности "Инженер-экономист". 

Трудовую деятельность начал в 2000 году экономистом акционерного общества "Актюбинский завод хромовых соединений".

С 2002 по 2006 год работал на должностях различного уровня в аппаратах акима Жалагашской, Кызылординской областей.

С 2006 по 2010 год работал заместителем руководителя, руководителем Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области, с 2010 по 2012 годы - заместителем директора департамента Комитета транспортных путей Минтранспорта по Кызылординской области, руководителем Управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области.

С 2012 по 2020 год - управляющий директор Национальной экономической палаты "Атамекен Одағы", возглавлял палаты предпринимателей Алматы, Кызылординской, Туркестанской областей.

С 2020 по 2021 год был председателем правления акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

С 2021 по 2023 год занимал должность заместителя председателя правления акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress".

С марта 2023 года является управляющим партнером компании "Yevniy Consulting Group".

Управлением предпринимательства и промышленности Кызылординской области руководит с декабря 2023 года.

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" - государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году.

"Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

На сайте предприятия указано, что его генеральным директором является Ильяс Казиев. У него два заместителя - Алмасбай Юсупов (заместитель генерального директора по производству) и Нурлан Хасенбаев (заместитель генерального директора по экономике и финансам).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087504-zaderzhany-zamestitel-gendirektora-almaty-su-i-glava-upravleniya-predprinimatelstva-kyzylordinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.