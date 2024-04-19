Взятка в 345 млн тенге: заместителя гендиректора "Алматы Су" задержал Антикор (видео)

Сотрудники Антикоррупционной службы задержали заместителя гендиректора "Алматы Су" и главу управления предпринимательства Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы, по версии следствия, замглавы "Алматы Су" получил от местного предпринимателя 75 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок.

При этом, по данным Антикора, общая сумма взятки, о которой договорился замглавы предприятия с бизнесменом, составила 345 млн тенге.

Тем временем в Кызылординской области задержали руководителя областного управления предпринимательства и промышленности. Чиновника заподозрили в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.

Обоих задержанных с санкции суда поместили под стражу.

"Следствие по указанным делам продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - добавили в Антикоре.

На официальном сайте Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области указано, что руководителем ведомства является Динмухамед Абсаттаров.

Динмухамед Абсаттаров. Фото: gov.kz

Согласно официальной информации, Абсаттаров Динмухамед Болатович родился в 1978 году в Кызылординской области.

Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышбаева по специальности "Инженер-экономист".

Трудовую деятельность начал в 2000 году экономистом акционерного общества "Актюбинский завод хромовых соединений".

С 2002 по 2006 год работал на должностях различного уровня в аппаратах акима Жалагашской, Кызылординской областей.

С 2006 по 2010 год работал заместителем руководителя, руководителем Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области, с 2010 по 2012 годы - заместителем директора департамента Комитета транспортных путей Минтранспорта по Кызылординской области, руководителем Управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области.

С 2012 по 2020 год - управляющий директор Национальной экономической палаты "Атамекен Одағы", возглавлял палаты предпринимателей Алматы, Кызылординской, Туркестанской областей.

С 2020 по 2021 год был председателем правления акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

С 2021 по 2023 год занимал должность заместителя председателя правления акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress".

С марта 2023 года является управляющим партнером компании "Yevniy Consulting Group".

Управлением предпринимательства и промышленности Кызылординской области руководит с декабря 2023 года.

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" - государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году.

"Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

На сайте предприятия указано, что его генеральным директором является Ильяс Казиев. У него два заместителя - Алмасбай Юсупов (заместитель генерального директора по производству) и Нурлан Хасенбаев (заместитель генерального директора по экономике и финансам).