Собравшихся в подъезде павлодарцев наказали

В Павлодаре участковый инспектор полиции привлек к ответственности горожан, распивающих спиртное в подъезде жилого дома, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года в Павлодарской области полицейские к административной ответственности за распитие спиртных напитков либо появление в нетрезвом состоянии в общественных местах привлекли 6907 любителей выпить.

"Так, в Павлодаре жители пожаловались на граждан, которые в подъезде одного из домов по улице Майры распивают спиртное", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Прибывшим на место участковым инспектором по данному факту был составлен административный материал.

"Выявление и пресечение фактов появления в нетрезвом виде в общественных местах является одной из актуальных задач полиции. Ведь злоупотребление алкоголем создает предпосылки для семейных дебошей, хулиганских действий, краж и многих других, вплоть до тяжких преступлений", - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Добавим, по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

В случае повторного нарушения в течение года на правонарушителя накладывается штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) либо применяется административный арест на срок до пяти суток.