Бухгалтера отдела образования осудили за хищение миллионов в Акмолинской области

В Акмолинской области вынесли приговор бухгалтеру отдела образования по делу о хищении бюджетных средств на сумму 5,8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Целиноградского района в ходе проверки отдела образования выявила факт хищения бюджетных средств на общую сумму 5,8 млн тенге.

"Установлено, что бухгалтер учреждения, используя свое служебное положение, подделывала документы и скрывала факты необоснованного начисления денежных средств на свои счета", - заявили в надзорном органе.

По данному факту прокуратура района провела досудебное расследование о мошенничестве в крупном размере (п.1 ч.3 ст.190 УК).

Приговором суда бухгалтера признали виновной и приговорили к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

"Сумма ущерба возмещена в бюджет государства", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

Отметим, что по п.1 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее в Алматы огласили приговор бухгалтерам поликлиники №30, которые, по данным следствия, по преступной схеме похитили более 340 млн тенге из бюджета. Они обвинялись в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.