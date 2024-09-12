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Бухгалтера отдела образования осудили за хищение миллионов в Акмолинской области

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Бухгалтер работает
Бухгалтер. Иллюстративное фото: andrei_r / Getty Images

В Акмолинской области вынесли приговор бухгалтеру отдела образования по делу о хищении бюджетных средств на сумму 5,8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Целиноградского района в ходе проверки отдела образования выявила факт хищения бюджетных средств на общую сумму 5,8 млн тенге.

"Установлено, что бухгалтер учреждения, используя свое служебное положение, подделывала документы и скрывала факты необоснованного начисления денежных средств на свои счета", - заявили в надзорном органе.

По данному факту прокуратура района провела досудебное расследование о мошенничестве в крупном размере (п.1 ч.3 ст.190 УК).

Приговором суда бухгалтера признали виновной и приговорили к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

"Сумма ущерба возмещена в бюджет государства", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

Отметим, что по п.1 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее в Алматы огласили приговор бухгалтерам поликлиники №30, которые, по данным следствия, по преступной схеме похитили более 340 млн тенге из бюджета. Они обвинялись в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160448-buhgaltera-otdela-obrazovaniya-osudili-za-hishchenie-millionov-v-akmolinskoy-oblasti/

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