Сорвал погоны с сотрудника и заработал новый срок осужденный в Актюбинской области

Осужденному не понравилось поведение оперуполномоченного режимного отдела, поэтому он стал его материть, ударил в плечо, сорвал погоны и растоптал их вместе с видеорегистратором, передает "Диапазон".

Как сообщает региональное издание, 20-летнего актюбинца Илью К. в апреле прошлого года приговорили к 3 годам и 3 месяцам за хулиганство и побег из изолятора временного содержания.

После беглеца доставили отбывать срок в учреждение №8 ДУИС. Однако в карантинном помещении, по данным издания, осужденный заработал себе новый срок: ему не понравились действия сотрудника при процедуре личного досмотра, он его ударил локтем в плечо, потом стал материть, а в конце сорвал с него погоны, видеорегистратор и стал топтать их ногами.

В итоге на осужденного возбудили новое уголовное дело по статье "угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения".

Прозже дело рассмотрели в уголовном суде в Актобе. Обвиняемый уверял, что сотрудник сам его провоцировал, несколько раз переспрашивал его фамилию, грубо с ним разговаривал. Когда он сорвал с него погоны, себя уже не контролировал.

Потерпевший объяснял, что делал все в рамках закона при оформлении приехавшего этапом осужденного, переспрашивал, как пишется его фамилия, чтобы правильно указать в карточке. Из-за агрессивного поведения заключенного ему пришлось вызвать наряд.

Суд признал осужденного виновным в тяжком преступлении и с учетом неотбытого наказания за побег из ИВС окончательно приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщает региональное издание.

В прошлом году 34-летняя жительница Усть-Каменогорска сорвала погоны с полицейского и получила 1 год 6 месяцев ограничения свободы, однако не исполняла обязанности по приговору суда.

В сентябре в Кызылординской области инспектор службы группы патрульной полиции в ходе обхода остановил автомобиль "УАЗ" за нарушение правил дорожного движения. Когда сотрудники попросили водителя предоставить документы, он, выражаясь нецензурной бранью, стал оказывать сопротивление стражу порядка. Угрожая ножом, мужчина разорвал форменную одежду. Его задержали и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Мы также писали, что полицейского избили и сорвали с него погоны в Акмолинской области. Инцидент произошел летом прошлого года.