Спецназ провел задержания в СКО (видео)

В Северо-Казахстанской области задержаны трое подозреваемых в вымогательстве. Пострадавшим оказался 19-летний житель Петропавловска, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО выявили факт вымогательства в отношении 19-летнего петропавловца.

"В ночь на 20 августа, угрожая применить физическое насилие, неизвестные лица заставили его оформить с помощью мобильного приложения и обналичить для них кредит на 30 тысяч тенге", - рассказали в МВД.

В ходе целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий при координации прокуратуры региона полицейскими совместно с группой "Б" воинской части 6637 по подозрению в вымогательстве были задержаны трое жителей областного центра в возрасте от 20 до 22 лет.

"В настоящее время подозреваемые содержатся под стражей. Ведется следствие. Согласно требованиям ч.2 ст.194 УК РК за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, им грозит до 7 лет лишения свободы. Всего с начала года в области зарегистрировано 16 фактов вымогательства, все они раскрыты", - поделился заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

Ранее в Атырауской области полиция устроила погоню за подозреваемым в вымогательстве. Как стало известно, 1 млн тенге требовали у 27-летнего мужчины под угрозой распространения в социальной сети личных видеоматериалов. Задержан был 24-летний житель региона.

В Бурабае Акмолинской области стражи порядка также задержали подозреваемого в вымогательстве денег у 20-летнего местного жителя. У него, угрожая физическим насилием, требовали 200 тыс. тенге.