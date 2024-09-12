"Не давал обогнать": объезжавшего ямы водителя наказали в Акмолинской области (видео)

В Акмолинской области очевидец засняла нарушение ПДД на телефон и сообщила об этом в полицию, после чего водителя грузовика наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 10 сентября казахстанка отправила в полицию видео и рассказала, что, направляясь по работе в Степногорск, столкнулась с неприятной ситуацией.

"С ее слов, на трассе встретился грузовой автомобиль, который не давал ни обогнать, ни нормально проехать, временами выезжая на встречную полосу движения", - уточнили в ДП Акмолинской области.

По данному факту полицейские ориентировали патрульные службы, которые незамедлительно установили данную автомашину.

"Водитель рассказал, что объезжал таким образом неровности дороги. Однако это не давало ему права нарушать ПДД", - подчеркнули в ведомстве.

В результате на 32-летнего водителя грузовой автомашины "КамАЗ" был составлен административный протокол по ч.2 ст.596 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Водитель признал свою вину.

Сотрудники полиции выразили благодарность гражданам за активную гражданскую позицию и оказание помощи в поддержании правопорядка на улицах и дорогах.

"Если вы стали очевидцем нарушения, то можете зафиксировать его на свой смартфон и направить информацию об этом нарушении в отдел полиции по месту жительства", - напомнили в ДП региона.

Акмолинские полицейские за активную позицию и содействие органам внутренних дел в охране и обеспечении общественного порядка поощрили 120 граждан на общую сумму свыше 3 млн тенге.

Отметим, что по ч.2 ст.596 КоАП РК нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней влекут штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

Ранее из-за странных маневров на дороге остался без автомобиля житель Павлодара. Машина то выезжала на обочину, то возвращалась обратно на трассу. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.