Свыше 9 млн тенге заплатит пассажир за то, что открыл аварийную дверь самолета в Алматы

Вынесено решение по гражданскому иску касательно инцидентна на борту самолета рейса "Шымкент – Алматы", когда пассажир открыл аварийную дверь, передает NUR.KZ со ссылкой на FlyArystan.

Решением Турксибского районного суда города Алматы гражданский иск о возмещении ущерба против пассажира, открывшего аварийный трап, был удовлетворен.

В компании подчеркнули, что 17 января 2024 года пассажир был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 566 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Нарушение правил поведения на воздушном судне).

Во FlyArystan отметили, что расходы авиакомпании по замене аварийного трапа составили свыше 9,5 млн тенге.

"Согласно решению Турксибского районного суда города Алматы с пассажира будет взыскана сумма материального ущерба и сумма государственной пошлины", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2023 года в Сети распространили видео, на котором пассажир самостоятельно открывает аварийную дверь самолета.

В КГА тогда сообщили, что пассажир произвел открытие аварийной двери.

В ведомстве также добавили, что воздушный борт был проверен и допущен к выполнению полетов, а пассажир был передан сотрудникам МВД для принятия мер.

Позже другой пассажир лайнера рассказал свою версию произошедшего. По его словам, мужчина который открыл дверь, жаловался на то, что ему не хватает воздуха. Пассажир добавил, что бортпроводники не дали кислородную подушку, поэтому мужчина дополз до двери и дернул рычаг.

Позже стало известно, что сотрудники полиции на транспорте привлекли мужчину к административной ответственности. В ведомстве заявляли, что он был пьян.