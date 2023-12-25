Наказан мужчина, открывший аварийную дверь самолета в Алматы
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Пассажира, который самостоятельно открыл аварийную дверь самолета на одном из рейсов в Алматы, привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается на информационном медиапортале МВД, мужчину, открывшего аварийную дверь самолета, сотрудники полиции на транспорте привлекли к административной ответственности.
"23 декабря по заявлению представителей авиакомпании Fly Arystan сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы задержан пассажир авиарейса сообщением Шымкент - Алматы. Правонарушитель по акту снят с рейса.
В ходе проверки установлен 29-летний житель Алматы, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся правилам безопасности на борту самолета. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины выявлено алкогольное опьянение "средней степени".
В отношении него составлены сразу три административных материала - "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Нарушение правил поведения на воздушном судне", а также "Мелкое хулиганство", - и наложен штраф в размере 8 МРП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материал по мелкому хулиганству будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы для принятия процессуального решения.
По данной статье правонарушителю грозит административный арест вплоть до 15 суток.
Напомним, ранее в Сети распространялось видео, на котором пассажир самостоятельно открывает аварийную дверь самолета. Ролик прокомментировали в Комитете гражданской авиации.
Происшествие, по данным ведомства, произошло 23 декабря после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент - Алматы, в 01.19 ночи по местному времени. Один из пассажиров открыл аварийную дверь. Позже он был передан сотрудникам МВД.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте FlyArystan, если пассажир совершил правонарушения, в том числе:
- создал ситуацию, угрожающую безопасности полета или жизни другого человека;
- создал ситуацию, угрожающую здоровью, чести и достоинству других пассажиров и авиаперсонала, допускал по отношению к ним словесное оскорбление или физическое насилие;
- преднамеренно препятствовал членам экипажа в исполнении их обязанностей;
- отказывался выполнять требования экипажа по безопасности;
- отказывался пристегивать привязные ремни при включенном табло “Застегните ремни” и нарушил политику авиакомпании о запрете курения на борту самолета;
- совершил уголовное преступление;
- употреблял собственные спиртные напитки, включая купленные в магазинах беспошлинной торговли, за исключением предложенных на борту в рамках стандартного обслуживания;
- отказывался выполнять рекомендации членов экипажа по ограничению распития спиртных напитков;
- пользовался электронными приборами и средствами связи во время руления, взлета и посадки самолета;
- угрожал использованием взрывного устройства;
- создал условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа;
- совершил порчу принадлежащего авиакомпании имущества и/или вынес его с борта самолета,
то в таких случаях FlyArystan вправе принять следующие меры по пресечению и предотвращению неприемлемого поведения:
- отказать пассажиру в перевозке до конечного пункта;
- передать пассажира правоохранительным органам государства посадки воздушного судна с последующим привлечением к ответственности по законам страны пребывания.
Ответственность пассажира за вынужденную посадку в результате его неприемлемого поведения
Если в результате неприемлемого поведения пассажира экипаж совершает вынужденную посадку для высадки данного пассажира, то данный пассажир оплачивает все материальные расходы, связанные с вынужденной посадкой.
В случае отказа пассажира-правонарушителя от возмещения ущерба, понесенного авиакомпанией в связи с вынужденной посадкой, FlyArystan оставляет за собой право обратиться в судебные органы для взыскания суммы ущерба в судебном порядке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052448-nakazan-muzhchina-otkryvshiy-avariynuyu-dver-samoleta-v-almaty/