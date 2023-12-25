Наказан мужчина, открывший аварийную дверь самолета в Алматы

Пассажира, который самостоятельно открыл аварийную дверь самолета на одном из рейсов в Алматы, привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, мужчину, открывшего аварийную дверь самолета, сотрудники полиции на транспорте привлекли к административной ответственности.

"23 декабря по заявлению представителей авиакомпании Fly Arystan сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы задержан пассажир авиарейса сообщением Шымкент - Алматы. Правонарушитель по акту снят с рейса.

В ходе проверки установлен 29-летний житель Алматы, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся правилам безопасности на борту самолета. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины выявлено алкогольное опьянение "средней степени".

В отношении него составлены сразу три административных материала - "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Нарушение правил поведения на воздушном судне", а также "Мелкое хулиганство", - и наложен штраф в размере 8 МРП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материал по мелкому хулиганству будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы для принятия процессуального решения.

По данной статье правонарушителю грозит административный арест вплоть до 15 суток.

Напомним, ранее в Сети распространялось видео, на котором пассажир самостоятельно открывает аварийную дверь самолета. Ролик прокомментировали в Комитете гражданской авиации.

Происшествие, по данным ведомства, произошло 23 декабря после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент - Алматы, в 01.19 ночи по местному времени. Один из пассажиров открыл аварийную дверь. Позже он был передан сотрудникам МВД.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте FlyArystan, если пассажир совершил правонарушения, в том числе:

создал ситуацию, угрожающую безопасности полета или жизни другого человека;

создал ситуацию, угрожающую здоровью, чести и достоинству других пассажиров и авиаперсонала, допускал по отношению к ним словесное оскорбление или физическое насилие;

преднамеренно препятствовал членам экипажа в исполнении их обязанностей;

отказывался выполнять требования экипажа по безопасности;

отказывался пристегивать привязные ремни при включенном табло “Застегните ремни” и нарушил политику авиакомпании о запрете курения на борту самолета;

совершил уголовное преступление;

употреблял собственные спиртные напитки, включая купленные в магазинах беспошлинной торговли, за исключением предложенных на борту в рамках стандартного обслуживания;

отказывался выполнять рекомендации членов экипажа по ограничению распития спиртных напитков;

пользовался электронными приборами и средствами связи во время руления, взлета и посадки самолета;

угрожал использованием взрывного устройства;

создал условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа;

совершил порчу принадлежащего авиакомпании имущества и/или вынес его с борта самолета,

то в таких случаях FlyArystan вправе принять следующие меры по пресечению и предотвращению неприемлемого поведения:

отказать пассажиру в перевозке до конечного пункта;

передать пассажира правоохранительным органам государства посадки воздушного судна с последующим привлечением к ответственности по законам страны пребывания.

Ответственность пассажира за вынужденную посадку в результате его неприемлемого поведения

Если в результате неприемлемого поведения пассажира экипаж совершает вынужденную посадку для высадки данного пассажира, то данный пассажир оплачивает все материальные расходы, связанные с вынужденной посадкой.

В случае отказа пассажира-правонарушителя от возмещения ущерба, понесенного авиакомпанией в связи с вынужденной посадкой, FlyArystan оставляет за собой право обратиться в судебные органы для взыскания суммы ущерба в судебном порядке.