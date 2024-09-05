Директора поликлиники Атырау отправили в колонию за хищение 231 млн тенге

В Атырау вынесли приговор директору поликлиники, который вместе со своими сотрудниками и предпринимателем похитил больше 230 млн тенге, передает "Мой город".

Дело рассмотрели в суде №2 Атырау по статье "Хищение бюджетных средств в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору".

Из материалов дела следует, что главный врач поликлиники, главный бухгалтер, заведующий хозяйством и бизнесмен с 2021 по 2023 годы похитили 231,8 миллиона тенге. Они составляли незаконные договоры с предпринимателем.

Приговором суда все подсудимые признаны виновными. Они приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет. Гражданский иск удовлетворили в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что бухгалтера и замдиректора одной из школ Алматы осудили за хищение 11 млн тенге. Они необоснованно начисляли выплаты из государственного бюджета.

Отметим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

При этом, согласно 4 части статьи, те же деяния, совершенные в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге) наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.