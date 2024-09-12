Осужденная в Мангистау перевела деньги за лояльное отношение и поплатилась за это

В Мангистауской области осужденная получила штраф на сумму более 700 тыс. тенге за попытку дать инспектору пробации взятку в размере 10 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инспектор пробации ДУИС по Мангистауской области, осознавая незаконность подобных действий, незамедлительно проинформировал руководство о попытке дачи взятки.

"В ходе контроля за женщиной инспектор службы пробации получил предложение о денежном вознаграждении от осужденной, которая рассчитывала на более лояльное отношение.

Женщина, состоящая на учете в службе пробации с мая этого года, перевела 10 тыс. тенге через банковское приложение с целью избежать обязательной регистрации", - пояснили в МВД.

Собранные материалы были переданы в Антикоррупционную службу по Мангистауской области для дальнейшего рассмотрения. По результатам проверки действия осужденной признали незаконными.

В отношении нее возбудили административное дело за предоставление незаконного материального вознаграждения. Женщине назначили штраф в размере 738 400 тенге.

Отметим, что по ст.676 КоАП РК предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

Ранее стало известно, что в ВКО осужденный звонил крупным предпринимателям, представляясь заместителем акима региона. По данным суда, находясь в местах лишения свободы, он выманил у одного из бизнесменов 50 млн тенге под предлогом дальнейшего предоставления льгот и преференций.