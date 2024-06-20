350 тыс. тенге заплатил семейчанин за повышение по службе

В Семее сотрудник передал 350 тыс. тенге за повышение по службе. На скамье подсудимых по делу о взятке оказались руководитель организации и его заместитель, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд №2 Семея рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, который занимал руководящую должность в Семейском эксплуатационном локомотивном депо, за получение взятки через посредника (ч.2 ст.366 УК), а также в отношении его заместителя за посредничество во взяточничестве (ч.2 ст.368 УК).

"Заместитель, используя свое служебное положение, получил от работника за повышение по службе денежное вознаграждение в общей сумме 350 тыс. тенге. Далее, действуя в качестве посредника, он передал полученную сумму взяткополучателю", - установил суд.

Вина подсудимых нашла свое подтверждение показаниями свидетелей, материалами следственных действий, вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела.

Руководитель вину в предъявленном обвинении не признал и просил оправдать его за отсутствием в его действиях состава преступления. Его заместитель, напротив, вину в предъявленном обвинении признал полностью, собранные доказательства не оспаривал и просил в отношении него производство по уголовному делу прекратить за деятельным раскаянием.

Приговором суда руководитель был признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

С учетом смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния и активного содействия раскрытию преступления его заместителю назначили наказание в виде штрафа в размере 10-кратной суммы взятки (3,5 млн тенге), с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.366 УК РК получение взятки в значительном размере наказывается штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч.2 ст.368 УК РК посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.