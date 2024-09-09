Слухи о задержании начальника СИЗО в Алматы прокомментировали в КУИС

В соцсетях появилась информация о задержании начальника следственного изолятора Муратжана Какимжанова - в КУИС МВД прокомментировали эти сведения, передает NUR.KZ.

"По данному факту следственные действия проводятся компетентными органами. Наряду с этим КУИС МВД проводится служебная проверка. По результатам будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством", - заявили в пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ.

Также добавили, что КУИС МВД выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям противоправных действий в своих рядах, в связи с чем будет содействовать проведению объективного и всестороннего расследования.

Мы также писали, что Сети появилась информация о задержании начальника управления финансового обеспечения ДП Шымкента и старшего лейтенанта.

В МВД прокомментировали эту информацию

"По данному факту возбуждено уголовное дело. По поручению министра внутренних дел Департаментом собственной безопасности начата служебная проверка, по итогам которой будут приняты строгие меры и виновные понесут наказание в соответствии с законом. МВД занимает принципиальную позицию по нетерпимости к любым правонарушениям", - заявили в ведомстве.