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Ввели план "Перехват": полицейскую погоню сняли на видео в Павлодарской области

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Полицейские преследуют угнанное авто
Погоня за автомобилем. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области сотрудники полиции сняли на видео погоню за автомобилем. Его угон раскрыли по "горячим следам", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на пульт операторов 102 поступил вызов от жителя Павлодара о том, что неизвестный с автомобильного моста совершил угон его автомашины марки Mitsubishi.

"Незамедлительно был введен план "Перехват", ориентировка передана всем постам полиции. В ходе отработки был замечен схожий по описанию автомобиль, который двигался по Успенской трассе", - рассказали в ДП Павлодарской области.

У села Лозовое данный автомобиль был остановлен полицией. Подозреваемого задержали. По факту угона проводится расследование.

"Мужчина свою вину отрицать не стал, признался, что хотел прокатиться", - уточнили в ведомстве.

Автомашину водворили на коммунальную стоянку.

Отметим, что по ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Костанае полицейские задержали "по горячим следам" подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался житель другой области, приехавший на заработки и не имеющий водительских прав. Экспертиза показала у него алкогольное опьянение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157040-vveli-plan-perehvat-policeyskuyu-pogonyu-snyali-na-video-v-pavlodarskoy-oblasti/

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