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Угрожал ножом в мечети Астаны: в МВД объяснили странное задержание нарушителя

Опубликовано:

Задержание в Астане
Задержание в Астане. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В МВД Казахстана рассказали о том, почему не использовалось оружие при задержании мужчины, который угрожал ножом прихожанам мечети в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, ранее в Сети появилось видео, на котором полицейские пытаются усмирить мужчину, кидая в него стул.

"Решение о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия принимается сотрудником полиции самостоятельно в зависимости от условий, характера, степени общественно опасного деяния и конкретного случая правонарушения в соответствии с нормами Закона "О правоохранительной службе".

В указанном случае в отношении правонарушителя применялись только спецсредства (баллончики со слезоточивым газом и палки резиновые). В целях недопущения получения травм другими посторонними лицами огнестрельное оружие не применялось", - рассказали в МВД в ответе на официальный запрос NUR.KZ.

Напомним, 2 сентября сообщалось, что в одной из мечетей города неизвестный мужчина угрожает прихожанам. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции.

У него был изъят нож кустарного производства. В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2158998-ugrozhal-nozhom-v-mecheti-astany-v-mvd-obyasnili-strannoe-zaderzhanie-narushitelya/

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