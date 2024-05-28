Любителей рыбалки задержали в Павлодарской области

В Павлодарской области до конца мая введен запрет на рыбную ловлю в связи с нерестом, однако любители рыбалки продолжают нарушать правила, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудниками полиции на автодороге Стэлла-Экибастуз была остановлена автомашина "ВАЗ-21214", в багажнике которой обнаружена рыба общим весом 120 кг.

На следующий день остановлен "УАЗ-3163", в багажном отсеке которого водитель перевозил один мешок рыбы и рыболовные сети в количестве пяти штук без соответствующих документов.

"За нарушение правил рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными оба нарушителя привлечены к административной ответственности, на каждого наложен штраф в размере 10 МРП. Ущерб, причиненный в результате незаконной рыбалки, подсчитывается", - сообщил первый заместитель начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

В полиции напомнили, что с 15 апреля по 30 мая проводится мероприятие "Нерест-2024". За указанный период полицейскими в экибастузском регионе пресечено 13 нарушений правил рыболовства, все нарушители наказаны.

Наказание за нарушение правил рыболовства в Казахстане

Согласно ст.383 КоАП РК:

1. Нарушение правил рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

3. Грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия административного правонарушения или без таковой.

4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на субъектов малого предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия административного правонарушения или без таковой.

5. Забор воды из рыбохозяйственных водоемов без установки специальных приспособлений для предохранения от попадания рыбы в водозаборные сооружения влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.