Сын избил 86-летнего отца в Жамбылской области

В Жамбылской области сын оскорбил и избил пожилого отца, но потерпевший попросил прекратить дело в связи с примирением, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по ч.1-1 ст.73-1 КоАП (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) в отношении местного жителя рассмотрел Мойынкумский районный суд.

"В марте 2024 года в ночное время правонарушитель, высказав нецензурные слова в адрес пожилого 86-летнего отца, избил его, умышленно причинил небольшой вред его здоровью, тем самым совершил противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений", - установил суд.

В суде потерпевший, подтвердив указанные факты, просил прекратить дело, так как они помирились путем заключения медиации.

"В свою очередь подсудимый, признав свою вину полностью, указал, что в ходе ссоры в гневе, не сумев совладеть с собой, поднял руку на отца. Выразив сожаление о содеянном, просил прекратить производство по делу в связи с примирением с потерпевшим", - отметили в суде.

Согласно ст.64 КоАП дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.73-1 Кодекса, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего и подлежат прекращению за примирением его с лицом, совершившим административное правонарушение.

Примирение осуществляется на основе письменного соглашения, подписанного потерпевшим и лицом, совершившим административное правонарушение. В итоге постановлением суда производство по делу было прекращено. Само постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1-1 ст.73-1 КоАП РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влечет предупреждение или административный арест на 15 суток.

А в Кызылординской области местного жителя не стали наказывать после того, как он избил зятя, защищая свою дочь. Потерпевший поздно ночью пришел домой пьяный и при ссоре ударил жену по лицу, за что на следующий день был избит тестем. Дело тоже закончилось примирением.